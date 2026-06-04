2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük T10221 Rose Altın, 14 Ayar, 2.46 gr



Taş: Lab. Morganit

Ağırlık: 2.41 Karat

Kesim: Kare





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.22 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yumuşak ve romantik tonlarıyla öne çıkan morganit, bu yüzüğün merkezinde büyüleyici bir etki yaratıyor. Pırlanta detaylarıyla çevrelenen tasarım, ışığı her açıdan zarif bir şekilde yansıtarak göz kamaştırıyor. Elegant ve sofistike bir görünüm arayanlar için özel bir seçimdir. Kalbe en yakın renkler her zaman en unutulmaz olanlardır.