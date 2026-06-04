2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
Ürün Kodu : DR186059
%0
48.264 TL
48.264 TL
PEŞİN FİYATINA 16.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük T10221
Rose Altın, 14 Ayar, 2.46 gr
Taş: Lab. Morganit
Ağırlık: 2.41 Karat
Kesim: Kare
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yumuşak ve romantik tonlarıyla öne çıkan morganit, bu yüzüğün merkezinde büyüleyici bir etki yaratıyor. Pırlanta detaylarıyla çevrelenen tasarım, ışığı her açıdan zarif bir şekilde yansıtarak göz kamaştırıyor. Elegant ve sofistike bir görünüm arayanlar için özel bir seçimdir. Kalbe en yakın renkler her zaman en unutulmaz olanlardır.
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.264 TL
48.264 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DN62081
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye
%0
33.624 TL
33.624 TL
Ürün Kodu : DB16149
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
%0
27.936 TL
27.936 TL
Ürün Kodu : DE24193
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe
%0
29.808 TL
29.808 TL