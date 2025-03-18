Altın Taşlı Üçgen Küpe T5436 Altın, 14 Ayar, 2.87 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Üçgen Halka Küpe, zarif üçgen formu ve ışıltılı taş detaylarıyla modern tasarımı bir araya getiriyor. Geometrik şıklığı ve göz alıcı parlaklığıyla dikkat çeken bu küpe, hem günlük kombinlerinize hem de özel anlarınıza sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız ve etkileyici bir aksesuar!