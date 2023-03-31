Altın Damla Baget Gerdanlık T18

Altın Damla Baget Gerdanlık
Ürün Kodu : N108887
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67.456 TL
67.456 TL
PEŞİN FİYATINA 22.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Baget Gerdanlık T18Beyaz Altın, 8 Ayar, 9.28 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimalizm ve estetik birleştiğinde ortaya çıkan şık ve zarif bir tasarım olan Altın Damla Baget Gerdanlık, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Bu özel ve benzersiz parça, her anınıza değer katacak ve tarzınızı tamamlayacak. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesiyle bu muhteşem gerdanlığı keşfedin!
Altın Damla Baget Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Kaç ayar altın kullanılmış
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.28 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Damla Baget Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Damla Baget Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Damla Baget Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 22.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.456 TL
67.456 TL
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