Altın Yıldız Kırıntısı Kolye
Ürün Kodu : N181957
%0
26.928 TL
26.928 TL
PEŞİN FİYATINA 8.976 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldız Kırıntısı Kolye T10817
14 Ayar, Altın, 2.47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığıyla büyüleyen yıldız temasını modern tasarımla buluşturan Altın Yıldız Kırıntısı Kolye, sevdiklerinize parıltılarını hatırlatacak unutulmaz bir hediye seçeneği.
Altın Yıldız Kırıntısı Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.976 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.928 TL
26.928 TL
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