Altın Sıçrama Kolye
Ürün Kodu : N179666
%0
9.180 TL
9.180 TL
PEŞİN FİYATINA 3.060 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sıçrama Kolye T10485
Altın, 14 Ayar, 0.94 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hareketten ilham alan özgün tasarımıyla bu kolye, dinamizmi ve cesareti zarif bir forma dönüştürüyor. Akıcı çizgileri sayesinde modern bir görünüm sunarken, farklı tasarımıyla klasik mücevher anlayışından ayrılıyor. Tarzında yenilik arayanlar için güçlü bir ifade oluşturuyor. Hayat, cesur adımlarla güzelleşir.
Altın Sıçrama Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.060 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.180 TL
9.180 TL
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