Altın Kalemli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M325181
Seçiniz
%0
22.236 TL
22.236 TL
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Kalemli Kadın Alyans T10693
14 Ayar, Altın, 1.49 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnce kalem dokunuşlarıyla hareket kazanan Altın Kadın Alyans, şıklığı ve estetiği bir araya getiriyor. Eşsiz tasarımıyla tarzınızı öne çıkarın, anılarınızı ölümsüz kılın.
Altın Kalemli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.236 TL
22.236 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B360413
Altın Baget Tasarım Bileklik
%0
49.368 TL
49.368 TL
Ürün Kodu : N176941
Altın Baget Tasarım Gerdanlık
%0
125.120 TL
125.120 TL
Ürün Kodu : E1144028
Altın Baget Taşlı Küpe
%0
25.432 TL
25.432 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL