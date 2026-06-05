0.17 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR63128
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%0
45.936 TL
45.936 TL
PEŞİN FİYATINA 15.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10238
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade çizgiler ve ışıldayan detayların bir araya geldiği bu tasarım, modern şıklığın güçlü bir temsilcisidir. Hafif ve dengeli yapısıyla günlük kullanıma uyum sağlarken görünümünüze seçkin bir dokunuş katıyor. Minimal görünümün ne kadar etkileyici olabileceğini kanıtlayan özel bir parçadır. Bazen az olan, tam da olması gerektiği kadardır.
0.17 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.312 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.936 TL
45.936 TL
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