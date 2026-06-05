0.17 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10238 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.55 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade çizgiler ve ışıldayan detayların bir araya geldiği bu tasarım, modern şıklığın güçlü bir temsilcisidir. Hafif ve dengeli yapısıyla günlük kullanıma uyum sağlarken görünümünüze seçkin bir dokunuş katıyor. Minimal görünümün ne kadar etkileyici olabileceğini kanıtlayan özel bir parçadır. Bazen az olan, tam da olması gerektiği kadardır.