0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe T389 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.56 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe ile zarif ve şık bir görünüm elde edin. Refined Elegance'un simgesi olan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve size benzersiz bir tarz katacaktır.