0.30 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Küpe T9813 Beyaz-Rose Altın, 14 Ayar, 3.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altının farklı renklerinin pırlanta ışıltısı etrafındaki dansı, bu küpelerde modern bir kontrast yaratıyor. Geleneksel mücevher anlayışına yenilikçi bir dokunuş katan bu tasarım, her iki rengin uyumunu pırlantanın berraklığıyla taçlandırıyor. Hem modern hem de klasik parçalarla kusursuz uyum sağlayacak çok yönlü bir başyapıt.