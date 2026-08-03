Altın Desenli Çift Alyans
Ürün Kodu : M335118-M335117
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%0
74.868 TL
74.868 TL
PEŞİN FİYATINA 24.956 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Çift Alyans T10676
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 6.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İki hayatın tek bir desende buluşması... Altın Desenli Çift Alyans, göz alıcı detaylarıyla bir ömür sürecek masalınıza eşlik ediyor. Parmaklarınızda sanatı ve aşkı taşıyın.
Altın Desenli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 24.956 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.868 TL
74.868 TL
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