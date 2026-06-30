0.04 Karat Pırlanta Y Harf Kolye
Ürün Kodu : DN40562
%0
28.644 TL
28.644 TL
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.04 Karat Pırlanta Y Harf Kolye T10520
Altın, 14 Ayar, 1.80 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.04 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı zarifçe yansıtan pırlantalar, Y harfine seçkin ve göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. Modern tasarımıyla günlük şıklığı tamamlarken, anlam yüklü formuyla her kullanımda size özel bir his uyandırıyor. Kendiniz için değerli bir seçim ya da sevdiklerinize unutulmaz bir armağan olarak uzun yıllar anlamını korur. En güzel hikâyeler, tek bir harfle başlayabilir.
0.04 Karat Pırlanta Y Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.644 TL
28.644 TL
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