0.04 Karat Pırlanta Y Harf Kolye T10520 Altın, 14 Ayar, 1.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı zarifçe yansıtan pırlantalar, Y harfine seçkin ve göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. Modern tasarımıyla günlük şıklığı tamamlarken, anlam yüklü formuyla her kullanımda size özel bir his uyandırıyor. Kendiniz için değerli bir seçim ya da sevdiklerinize unutulmaz bir armağan olarak uzun yıllar anlamını korur. En güzel hikâyeler, tek bir harfle başlayabilir.