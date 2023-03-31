Altın Baykuş Küpe T2077 Altın, 14 Ayar, 1.56 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve zarif tasarımlarından biri olan Altın Baykuş Küpe, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçim. Bu özel pırlanta küpe ile her anınızda göz kamaştırın.