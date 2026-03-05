0.65 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük T9557 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.23 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,08 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,57 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Markiz etkili damla formun baget kesimlerle hayat bulduğu bu tasarım, parmağınızda asalet dolu bir duruş sergiliyor. Beyaz altının soğuk şıklığı, pırlantanın ateşli parıltısını dengeleyerek zamansız bir estetik sunuyor. Her bakışta farklı bir detayı keşfedeceğiniz bu yüzük, klasik ruhu modern çizgilerle taçlandırmak isteyenler için üretildi.