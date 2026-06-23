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Gümüş İşlemeli Çok Renkli Tesbih

Ürün Kodu : G025214
%0
37.584 TL
37.584 TL
PEŞİN FİYATINA 12.528 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Gümüş İşlemeli Çok Renkli Tesbih T10460

Gümüş, 925 Ayar, 21.73 gr
Esma Ül Hüsna - Allah'ın 99 ismi: Her bir topta üç isim, imadede besmele yazmaktadır.

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bir araya gelen farklı renkler, bu işlemeli tesbihe hareketli ve özgün bir karakter kazandırıyor. Her detayında özen hissedilen tasarımı, klasik formu daha canlı ve dikkat çekici bir görünüme taşıyor. Renklerin uyumlu birlikteliği sayesinde bulunduğu her ortamda kendine has bir iz bırakır. Her ayrıntısı farklı bir hikâye anlatır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Gümüş İşlemeli Çok Renkli Tesbih
PEŞİN FİYATINA 12.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.584 TL
37.584 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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