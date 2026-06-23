Gümüş İşlemeli Çok Renkli Tesbih
Ürün Kodu : G025214
%0
37.584 TL
37.584 TL
PEŞİN FİYATINA 12.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Gümüş İşlemeli Çok Renkli Tesbih T10460
Gümüş, 925 Ayar, 21.73 gr
Esma Ül Hüsna - Allah'ın 99 ismi: Her bir topta üç isim, imadede besmele yazmaktadır.
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bir araya gelen farklı renkler, bu işlemeli tesbihe hareketli ve özgün bir karakter kazandırıyor. Her detayında özen hissedilen tasarımı, klasik formu daha canlı ve dikkat çekici bir görünüme taşıyor. Renklerin uyumlu birlikteliği sayesinde bulunduğu her ortamda kendine has bir iz bırakır. Her ayrıntısı farklı bir hikâye anlatır.
Gümüş İşlemeli Çok Renkli Tesbih
PEŞİN FİYATINA 12.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.584 TL
37.584 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : G025216
Gümüş İşlemeli Yeşil Tesbih
%0
40.176 TL
40.176 TL
Ürün Kodu : B359867
Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
%0
105.128 TL
105.128 TL