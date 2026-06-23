Gümüş İşlemeli Çok Renkli Tesbih T10460 Gümüş, 925 Ayar, 21.73 gr

Esma Ül Hüsna - Allah'ın 99 ismi: Her bir topta üç isim, imadede besmele yazmaktadır. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bir araya gelen farklı renkler, bu işlemeli tesbihe hareketli ve özgün bir karakter kazandırıyor. Her detayında özen hissedilen tasarımı, klasik formu daha canlı ve dikkat çekici bir görünüme taşıyor. Renklerin uyumlu birlikteliği sayesinde bulunduğu her ortamda kendine has bir iz bırakır. Her ayrıntısı farklı bir hikâye anlatır.