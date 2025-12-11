0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9396 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.77 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geleneksel çizgilerin klasik formlarla harmanlandığı bu tektaş kolye, ışığı hapseden ve her yöne yansıtan büyüleyici bir görüntüye sahip. Boynunuzda taşıdığınız bu parça sadece bir mücevher değil, stilinizin en parlak dışavurumu olacak.