0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3007 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik dokunuşlarla tasarlanmış şık bir yüzük olan pırlanta beştaş yüzük, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu özel yüzük, her anınıza değer katmak için mükemmel bir seçim. Şimdi siz de bu benzersiz parçayı keşfedin ve tarzınıza zarif bir dokunuş katın.