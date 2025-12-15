0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9417 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın doğal ışıltısını en yüksek seviyede koruyarak hazırlanan bu tektaş küpe, modern kadının zarif imzasını simgeliyor. İnce çizgilerin pırlanta ile buluştuğu bu tasarım, kulaklarınızda adeta bir yıldız gibi parlayarak estetik bir derinlik yaratıyor. Hayat boyu sürecek bir parıltının ve asil bir duruşun en şık ve duru temsilcisi.