0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe
Ürün Kodu : DE39551
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20.040 TL
20.040 TL
PEŞİN FİYATINA 6.680 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe T10272
Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.28 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Romantik detaylarıyla kalbinizi fetheden bu küpe, sevginin zarif bir yansıması olarak tasarlandı. Kalp formunun yumuşak çizgileri, pırlantanın büyüleyici parıltısıyla birleşerek göz alıcı bir görünüm sunuyor. Anlam dolu ve zarif bir hediye alternatifi olarak da öne çıkıyor.
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.680 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.040 TL
20.040 TL
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