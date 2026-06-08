0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe T10272 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.28 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.16 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Romantik detaylarıyla kalbinizi fetheden bu küpe, sevginin zarif bir yansıması olarak tasarlandı. Kalp formunun yumuşak çizgileri, pırlantanın büyüleyici parıltısıyla birleşerek göz alıcı bir görünüm sunuyor. Anlam dolu ve zarif bir hediye alternatifi olarak da öne çıkıyor.