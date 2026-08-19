Altın Desenli Çift Alyans
Ürün Kodu : M337329-M337330
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%0
62.220 TL
62.220 TL
PEŞİN FİYATINA 20.740 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Çift Alyans T10905
14 Ayar, Altın, 4.58 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Düz hatların ötesine geçen özgün bir stil ortaklığı. Dokulu yüzeyi ve usta işçiliğiyle, aşkını kalıpların dışında yaşamak isteyen çiftler için tasarlandı.
Altın Desenli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 20.740 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.220 TL
62.220 TL
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