0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük T7485 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.70 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.40 Karat

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Safirin büyüleyici derinliğiyle pırlantanın ışıltısını bir araya getiren pırlanta safir yüzük, asil ve zarif bir duruş sunar. Ortasında yer alan safir taşı, etrafını saran pırlantalarla göz alıcı bir şekilde parlıyor. Özel anlarınızı taçlandırmak veya sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunmak için ideal bir seçim. Şıklığı, zarafeti ve anlamı bir arada taşıyan bu yüzük, stilinize sofistike bir dokunuş katar.