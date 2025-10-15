0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR57230
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50.856 TL
50.856 TL
PEŞİN FİYATINA 16.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük T7485
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.70 gr
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.40 Karat
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.26 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin büyüleyici derinliğiyle pırlantanın ışıltısını bir araya getiren pırlanta safir yüzük, asil ve zarif bir duruş sunar. Ortasında yer alan safir taşı, etrafını saran pırlantalarla göz alıcı bir şekilde parlıyor. Özel anlarınızı taçlandırmak veya sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunmak için ideal bir seçim. Şıklığı, zarafeti ve anlamı bir arada taşıyan bu yüzük, stilinize sofistike bir dokunuş katar.
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.70 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş esnasında yüzük ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı ölçü talepleriniz için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.66 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.856 TL
50.856 TL
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