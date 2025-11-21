0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRP1241
%0
119.856 TL
119.856 TL
PEŞİN FİYATINA 39.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T9336
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.80 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Prenses
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Prenses kesimin keskin hatları, pırlantanın büyüleyici ışıltısıyla parmağınızda bir ihtişam şöleni sunuyor. Kare formun yarattığı bu görkemli duruş, altının zarafetiyle birleşerek ellerinize asil bir hava katıyor. Her açıdan pırlantanın parıltısını zirveye taşıyan bu yüzük, unutulmaz anların en asil şahidi.
0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.40 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.8 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- 0.8 karat solitaire yaklaşım, çok taşlı alternatiflere kıyasla hangi avantajı sunuyor?
5- Solitaire tasarımda tüm görsel ağırlık tek bir kare prenses kesim taşa yüklenir; taşın karakteri ve ışığı perdesiz öne çıkar. Bakım sırasında taş takibi kolaylaşır ve uzun vadede değer artışı solitaire parçalarda daha belirgindir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 39.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
119.856 TL
119.856 TL
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