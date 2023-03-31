0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : DR87848
%0
33.072 TL
33.072 TL
PEŞİN FİYATINA 11.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük T3132
Rose Altın, 14 Ayar, 1.94 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.11 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Yarı Değerli Taş
Ağırlık : 0.53 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın şık ve minimal estetiği ile tasarlanmış, Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük. Kaliteli ve zarif bir görünüm sunan bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak özel bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımlarından biri olan bu yüzük, her anınıza değer katacak.
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.94 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.64 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.072 TL
33.072 TL
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