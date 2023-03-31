0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük T3132 Rose Altın, 14 Ayar, 1.94 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Yarı Değerli Taş

Ağırlık : 0.53 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın şık ve minimal estetiği ile tasarlanmış, Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük. Kaliteli ve zarif bir görünüm sunan bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak özel bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımlarından biri olan bu yüzük, her anınıza değer katacak.