2.66 Karat Pırlanta Trend Bileklik T880 Beyaz Altın, 14 Ayar, 13.83 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.61 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve göz alıcı Pırlanta Trend Bileklik, herhangi bir görünümü tamamlayacak şık bir aksesuardır. Eşsiz tasarımı ve parlaklığıyla dikkat çeken bu bileklik, herhangi bir özel gün veya etkinlik için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı vurgulamak için bu göz alıcı bilekliği tercih edebilirsiniz.