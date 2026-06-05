0.64 Karat Pırlanta Sarmal Kalın Yüzük
Ürün Kodu : DR165999
%0
85.632 TL
85.632 TL
PEŞİN FİYATINA 28.544 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.64 Karat Pırlanta Sarmal Kalın Yüzük T10243
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.17 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.36 Karat
Renk: G-H
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Cesur çizgileriyle öne çıkan bu yüzük, klasik mücevher anlayışının dışına çıkan etkileyici bir duruş sergiliyor. Sarmal formun yarattığı hareket, tasarıma güçlü bir enerji katarken pırlantanın ışıltısı görünümü tamamlıyor. Kendine güvenen stil anlayışını yansıtan dikkat çekici bir parçadır.
0.64 Karat Pırlanta Sarmal Kalın Yüzük
PEŞİN FİYATINA 28.544 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.632 TL
85.632 TL
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