2.83 Karat Pırlanta Baget Bileklik T5714 Beyaz Altın, 14 Ayar, 13.13 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.49 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.34 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif kıvrımlar ve sade hatların birleştiği bu model, sade ama iddialı bir görünüm sunar. Her ortamda fark edilmenizi sağlayacak bu özel tasarım, rahat kullanımı ve şık duruşuyla stilinizi tamamlar. Abartısız şıklık arayanların tercihi olacak.