Altın Tesbih
Ürün Kodu : T017317
%0
157.760 TL
157.760 TL
PEŞİN FİYATINA 52.587 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tespih T10408
Altın, 14 Ayar, 15,31 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altının zamansız ışıltısını taşıyan bu tesbih, sade çizgileriyle zarif bir görünüm sunuyor. Dengeli tasarımı sayesinde hem klasik hem modern zevklere hitap ediyor. İnce işçiliği ve seçkin duruşuyla öne çıkan özel bir aksesuar.
Altın Tesbih
PEŞİN FİYATINA 52.587 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
157.760 TL
157.760 TL
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