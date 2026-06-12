Altın Tespih T10408 Altın, 14 Ayar, 15,31 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altının zamansız ışıltısını taşıyan bu tesbih, sade çizgileriyle zarif bir görünüm sunuyor. Dengeli tasarımı sayesinde hem klasik hem modern zevklere hitap ediyor. İnce işçiliği ve seçkin duruşuyla öne çıkan özel bir aksesuar.