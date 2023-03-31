1.15 Karat Pırlanta Baget Küpe T375 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.84 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan dünyanın ifadesini yansıtan pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu özel tasarım, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu benzersiz küpeleri tercih edebilirsiniz.