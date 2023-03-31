0.51 Karat Pırlanta Turkuaz Göz Kolye T1852 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.96 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta turkuaz göz kolye, minimalizmle modern zarafeti bir araya getiriyor. Şıklığı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için ideal bir seçimdir.