0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T5315 Rose Altın, 14 Ayar, 1.79 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern yorumlarla şekillenen bu zarif tasarım, sade bir şıklık arayanlar için ideal bir tercihtir. Parlak taş detayı, her bakışta etkileyici bir ışıltı sunar. Günlük stilinize zarif bir katkıdır.