3.06 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T4131 Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.61 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Eşsiz bir zarafetle tasarlanmış, modern ve şık bir görünüme sahip olan pırlanta baget kelepçe ile stilinizi tamamlayın. Bu benzersiz parça, her türlü kıyafetinize mükemmel bir uyum sağlayacak. Şimdi bu muhteşem takıyı keşfedin ve kendinizi özel hissedin.