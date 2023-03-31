0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye T1864

0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
Ürün Kodu : DN54563
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22.872 TL
22.872 TL
PEŞİN FİYATINA 7.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye T1864Rose Altın, 8 Ayar, 2.14 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay ifadesini kullanarak, Zarif Tasarım ile Pırlanta Damla Trend Kolye'nin benzersiz ve şık bir seçenek olduğunu vurgulayan bir meta description yazabiliriz. Örnek olarak: Lizay ifadesiyle sunulan Zarif Tasarım ile Pırlanta Damla Trend Kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu benzersiz kolye, her tarza uyum sağlayan bir seçenek olup, özel günlerde veya günlük kullanımda mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek için bu trend kolyeyi hemen keşfedin!
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.14 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.02 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.872 TL
22.872 TL
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