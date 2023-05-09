0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik T3638 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern minimalizm ifadesini yansıtan pırlanta trend çiçek bileklik ile tarzınızı tamamlayın. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu bileklik, herhangi bir kıyafete mükemmel uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu bilekliği tercih edebilirsiniz.