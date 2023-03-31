1.58 Karat Pırlanta Safir Küpe T2294 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.69 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.63 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.95 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markası tarafından tasarlanan Zarif Sadelik ile Pırlanta Safir Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu muhteşem takı parçası, pırlanta ve safir taşlarının eşsiz uyumuyla dikkat çekiyor. Lizay'ın kalitesi ve estetiği ile tasarlanan bu küpe, her kadının gözdesi olmaya aday.