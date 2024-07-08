0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük T5079 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı taşlarla bezeli bu özel tasarım, güçlü ama rafine bir duruş sergiler. Her detayında özen barındıran bu parça, stilinizde fark yaratmak için ideal bir seçimdir. Gündüzden geceye ışıltısını koruyan zamansız bir güzellik sunar.