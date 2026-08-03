Altın Erkek Alyans
Ürün Kodu : M325246
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25.432 TL
25.432 TL
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Erkek Alyans T10694
14 Ayar, Altın, 1.63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıltılı taşların zerafetiyle işlenen Altın Taşlı Kadın Alyans, altının asaletini parmağınıza taşıyor. Göz alıcı tasarımıyla tarzınızı tamamlayın, aşkınızı ölümsüz kılın.
Altın Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.432 TL
25.432 TL
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