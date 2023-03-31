0.60 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe T2334 Rose Altın, 14 Ayar, 3.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın sadelik ve estetiği bir araya getirdiği bu muhteşem trend küpe, Pırlanta Baget Trend Küpe ile göz kamaştırıyor. Sen de şıklığını Lizay ile tamamla!