Altın Modern Kesim Taşlı Yüzük T5553 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.28 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Modern Kesim Taşlı Yüzük, çağdaş kesimi ve ışıltılı taşıyla göz alıcı bir şıklık sunar. Minimal ve sofistike tasarımıyla her stile uyum sağlar. Günlük ve özel anlarınıza modern bir dokunuş katmak isteyenler için zarif ve zamansız bir aksesuar seçeneğidir