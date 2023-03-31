Altın Baget Çiçek Bileklik T719 Altın, 14 Ayar, 3.26 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve zarif tasarımıyla öne çıkan Altın Baget Çiçek Bileklik, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek sunuyor. Bu özel tasarım, altın ve pırlanta detaylarıyla göz kamaştırırken, çiçek motifleriyle de doğanın zarafetini yansıtıyor. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun olan bu bileklik, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu bileklik, sizlere eşsiz bir şıklık sunuyor.