0.93 Karat Pırlanta Trend Kolye T3641 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.39 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve Zarafetin mükemmel bir kombinasyonu olan Lizay Pırlanta'nın Pırlanta Trend Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu eşsiz parça, zarif bir görünüm sunarken, pırlantanın parlaklığıyla göz kamaştırıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın ifadesi olan estetik ve Zarafeti taşıyan bu kolye ile tarzınızı ortaya koyun.