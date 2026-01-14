Altın Baget Taşlı Bileklik T9448 Beyaz Altın, 14 Ayar, 12,61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ama güçlü karakterlerden ilham alan bu tasarım, baget taşların net hatlarını ön plana çıkarıyor. Taşların berraklığı bileğinizde sofistike bir imza bırakıyor. Minimalist bir lüks anlayışını temsil eden bu bileklik, her anınızı özel bir davete dönüştürecek kadar etkileyici.