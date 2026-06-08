1.35 Karat Pırlanta Taşlı Trend Küpe
Ürün Kodu : DE39545
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%0
163.416 TL
163.416 TL
PEŞİN FİYATINA 54.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.35 Karat Pırlanta Taşlı Trend Küpe T10305
Rose Altın, 14 Ayar, 6.65 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.86 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.49 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yoğun ışıltısı ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan bu küpe, güçlü bir stil ifadesi sunuyor. Pırlantaların ışığı yakalama biçimi, tasarıma büyüleyici bir hareket kazandırıyor. Modern ve seçkin görünümüyle koleksiyonların öne çıkan parçalarından biri olmaya adaydır.
1.35 Karat Pırlanta Taşlı Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 54.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
163.416 TL
163.416 TL
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