1.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T5208 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Yakut

Ağırlık : 0.60 Karat

Kesim : Markiz



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tutkunun simgesi olan bu zarif tasarım, ince taş işçiliğiyle göz doldurur. Güçlü rengiyle dikkat çeken tasarım, zarafeti ve cesur duruşu bir arada taşımak isteyenler için vazgeçilmez bir tamamlayıcı sunar.