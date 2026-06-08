0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye T10292 Rose Altın, 14 Ayar, 7.08 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.40 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gizem ve dönüşümün sembolü olan yılan figürü, bu kolyede modern bir yorumla hayat buluyor. Kıvrımlı hatlar boyunca uzanan pırlanta ışıltıları, tasarıma çarpıcı bir dinamizm kazandırıyor. Güçlü duruşu ve özgün karakteriyle sıradanlıktan uzak bir etki bırakıyor.