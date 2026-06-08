0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye
Ürün Kodu : DN65708
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111.000 TL
111.000 TL
PEŞİN FİYATINA 37.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye T10292
Rose Altın, 14 Ayar, 7.08 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.40 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gizem ve dönüşümün sembolü olan yılan figürü, bu kolyede modern bir yorumla hayat buluyor. Kıvrımlı hatlar boyunca uzanan pırlanta ışıltıları, tasarıma çarpıcı bir dinamizm kazandırıyor. Güçlü duruşu ve özgün karakteriyle sıradanlıktan uzak bir etki bırakıyor.
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 37.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
111.000 TL
111.000 TL
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