0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe T9382 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.53 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin hissiyatıyla büyüleyen safirler, pırlantaların yarattığı muazzam ışıltıyla kulaklarınızda hayat buluyor. Safir taşının asil ağırlığı ve pırlantanın parıltısı arasındaki bu eşsiz uyum, her ortamda fark edilen bir şıklık vadediyor. Bu küpeler, zarafeti ve asaleti bir arada sunan seçkin bir tercih.