Altın Rose Erkek Alyans
Ürün Kodu : M337322
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%0
30.872 TL
30.872 TL
PEŞİN FİYATINA 10.291 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Rose Erkek Alyans T10890
14 Ayar, Rose Altın, 2.25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aşkın en sıcak tonunu modern erkek stiliyle harmanlayan Altın Rose Erkek Alyans, sevdiklerinize ömür boyu parmağında gururla taşıyacağı zamansız ve anlamlı bir hediye.
Altın Rose Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.291 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.872 TL
30.872 TL
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