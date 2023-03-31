0.68 Karat Pırlanta Baget Küpe T359 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif sanatın ifadesi olan bu pırlanta baget küpeler, her kadının stilini tamamlayacak şık ve sofistike bir seçenektir. Bu küpeler, zarafeti ve lüksü bir araya getirerek herhangi bir outfit'e mükemmel bir dokunuş sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu zarif pırlanta küpeleri tercih edin.