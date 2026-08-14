Altın Tasarım Kolye
Ürün Kodu : N182008
%0
93.704 TL
93.704 TL
PEŞİN FİYATINA 31.235 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Kolye T10877
14 Ayar, Altın, 8.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce işçilik ve yaratıcılığı altınla taçlandıran Altın Tasarım Kolye, sevdiklerinize kendini daima özel ve benzersiz hissettirecek zamansız bir sanat eseri hediyesi.
Altın Tasarım Kolye
PEŞİN FİYATINA 31.235 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
93.704 TL
93.704 TL
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