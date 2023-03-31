0.18 Karat Pırlanta Baget Yüzük T434 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve şık bir tasarıma sahip olan pırlanta baget yüzük, zarafeti ve göz alıcı parlaklığıyla dikkat çekiyor. Bu özel yüzük, her anınıza değer katarak tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçim olabilir. Şimdi siz de bu benzersiz pırlanta yüzüğü keşfedin!