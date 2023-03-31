1.01 Karat Pırlanta Baget Yüzük T505 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.57 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve minimal estetiği bir araya getiren Pırlanta Baget Yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı tasarım, her anınızda size eşlik edecek. Şimdi hemen inceleyin ve kendinizi özel hissedin!