0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T5016 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.35 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce detayları ve ışıltılı yüzeyiyle zarifliğin modern halini yansıtan bu tasarım, sadelikle iddialı olmayı başarıyor. Fark yaratmak isteyenlerin ilk tercihi olacak bu özel parça, zarafet ile cesur çizgileri bir araya getiriyor. Işıltısı, her ortamda kendini hissettiriyor.